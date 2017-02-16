Кудашов: хорошая победа, «Локомотив» второй матч подряд играет в режиме плей-офф

Главный тренер «Локомотива»подвёл итоги после победы в матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:2).«Хорошая победа. Второй матч подряд играем в режиме плей-офф, с соперником, которому очень нужны очки, они серьёзно играют. Такая победа важна вдвойне. Мы довольны игрой и результатом.Как найти правильный баланс перед плей-офф – играть «7+13» или «8+12»? Играть в 13 форвардов как-то надежнее. Правда, бывает, что 13-й нападающий просидит весь матч, не играет. Пока мы готовимся к плей-офф, поэтому решили использовать 8 защитников и 12 нападающих. Посмотрим, как будет в плей-офф. У нас есть ряд нападающих, кто может спокойно играть и в ситуации с тремя звеньями и даже двумя, это не будет проблемой», — цитирует Кудашова официальный сайт клуба.