Итоги игрового дня МХЛ

«Крылья Советов» дома потерпели поражение от «Амурских Тигров» — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
Москва
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Хабаровск
1:0 – Садретдинов (Полуэктов, Борунов) – 04:22 (5x4), 1:1 – Лушников (Гиздатуллин, Подзиньш) – 07:35 (5x4), 1:2 – Гиздатуллин (Крутий, Букарев) – 51:35 (5x4)
«Толпар» в Уфе уверенно расправился со «Снежными Барсами» — 3:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 16:30 МСК
Уфа
3 : 0 0:0, 3:0, 0:0
Астана
1:0 – Скориков (Биткин, Банников) – 24:31 (5x5), 2:0 – Аскаров (Биткин, Гайсин) – 27:10 (5x5), 3:0 – Залитов (Скориков, Петрунин) – 33:29 (5x5)
«Сибирские Снайперы» на домашней арене одержали крупную победу над «Омскими Ястребами» — 7:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 14:30 МСК
Новосибирская область
7 : 2 4:0, 1:0, 2:2
Омская область
1:0 – Назаров (Лапин) – 03:39 (5x5), 2:0 – Ткаченко (Молофеев, Михайлов) – 12:27 (5x5), 3:0 – Молофеев (Ткаченко, Михайлов) – 13:25 (5x5), 4:0 – Коротков – 14:29 (5x5), 5:0 – Локтев (Лапин, Назаров) – 20:33 (5x5), 6:0 – Ткаченко (Десятков) – 41:13 (5x4), 7:0 – Богуш (Коротков, Челбаев) – 46:57 (5x4), 7:1 – Завгородний (Манукян, Минеев) – 52:37 (5x5), 7:2 – Мельников (Дервук, Завгородний) – 52:50 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» взяли верх над «Белыми Медведями» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 13:00 МСК
Новокузнецк
5 : 2 0:0, 2:0, 3:2
Челябинск
1:0 – Малетин (Емец, Шевченко) – 25:29 (5x5), 2:0 – Караваев (Загинайко) – 39:06 (5x5), 2:1 – Тертышный (Подкорытов) – 46:26 (5x5), 3:1 – Караваев (Лудцев, Уткин) – 47:05 (5x5), 4:1 – Пархоменко (Лудцев, Караваев) – 50:16 (5x4), 4:2 – Шадрин (Соколов, Могильников) – 57:15 (5x5), 5:2 – Лудцев (Караваев) – 58:48 (5x5)
«Авто» разгромил «Алтай» — 10:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2017, четверг. 12:00 МСК
Екатеринбург
10 : 2 2:1, 6:0, 2:1
Усть-Каменогорск
0:1 – Гусейнов (Рыжий, Лоншаков) – 01:54 (5x4), 1:1 – Дербенёв (Носков, Щемеров) – 07:39 (5x4), 2:1 – Дербенёв (Носков, Воронков) – 18:32 (5x4), 3:1 – Ивашов (Митякин, Обидин) – 22:59 (5x5), 4:1 – Дербенёв (Воронков, Валитов) – 31:29 (5x5), 5:1 – Ивашов (Митякин, Обидин) – 33:05 (5x5), 6:1 – Митякин (Обидин, Ивашов) – 35:42 (5x5), 7:1 – Никулин (Дубовик) – 36:25 (5x5), 8:1 – Обидин (Митякин, Ивашов) – 38:22 (5x5), 8:2 – Кокшаров (Штефан, Щёкин) – 57:33 (5x4), 9:2 – Васильев (Максимов) – 58:36 (5x5), 10:2 – Ивашов (Климов) – 59:56 (5x5)