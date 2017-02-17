Вудкрофт: хочу поздравить Назарова с отличным камбэком «Нефтехимика»

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги после победы в матче с «Нефтехимиком» (2:1 Б).«В первую очередь, хочу поздравить Андрея Викторовича с замечательным камбэком его команды. Они хорошо играли во втором и третьем периодах, за что и были вознаграждены. Что касается нас, мы хорошо начали игру, отлично распоряжались шайбой в первом периоде и смогли реализовать большинство. Во втором периоде мы вышли и буквально остановились на льду, за счет чего соперник смог создать много моментов у наших ворот и вернуться в игру. В третьем периоде мы здорово действовали, но у оппонента есть пара замечательных игроков, которые помогли «Нефтехимику» перевести игру в овертайм. Что касается Кевина Лаланда, он уверенно смотрелся в воротах: помогал не только в основное время, но и в буллитах», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.