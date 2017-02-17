Макдэвид: Кросби – лучший хоккеист мира на сегодня

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о нападающем «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 ОТ) он набрал своё 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Кросби – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. То, что он делает, – это просто невероятно. Сидни находит способ приносить пользу каждый вечер. Он забивает голы, создаёт моменты.
Даже в тех матчах, когда Кросби не удаётся набрать очки, Сидни очень много делает в атаке. Его игра в обороне тоже весьма хороша. Это разносторонний хоккеист. Он точно лучший в мире», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.