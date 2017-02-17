Террьен: я ухожу из «Монреаля» с высоко поднятой головой, желаю успехов Жюльену

Главный тренерпрокомментировал свою отставку из «Монреаль Канадиенс».«В первую очередь я хотел бы поблагодарить «Монреаль», в особенности Джеффа Молсона и Марка Бержевена. Этот клуб всегда был великолепным. Последние события никак не изменили моего отношения к команде и руководству. Непросто работать тренером в НХЛ. Во многих отношениях это доставляет удовольствие. Но работа может быстро стать неблагодарным делом. Когда у команды возникают сложности, любой тренер сознаёт, что он под угрозой увольнения. Я принимаю эту действительность.Хочу поблагодарить болельщиков из Монреаля и провинции Квебек. Также надо отметить тренеров и персонал. Благодарю множество хоккеистов, работать с которыми было для меня привилегией.Я ухожу с высоко поднятой головой. Очень горжусь работой, проделанной за пять лет. Нынешняя команда может стремиться к большим целям. Желаю моему коллеге Клоду Жюльену всяческих успехов», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.