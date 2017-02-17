Аболс: за нами может прилететь самолёт, который доставит «Ак Барс» в Минск

Главный тренер «Лады»рассказал, что произошло в аэропорту «Рига».«Случился неприятный инцидент, но с хорошим исходом. Начали разгоняться, и самолёт повело вправо, в поле.В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идёт, льда на полосе вроде бы не было. По предварительной информации, один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Неприятно, но все живы и целы.Ждём другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот, который доставит «Ак Барс» в Минск. Он может потом отправиться за нами в Ригу», – отметил Аболс.