Коньков: сезон для «Нефтехимика» неудачный

Нападающий «Нефтехимика»прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2 Б).«Матч был очень напряжённым. Мы создавали много хороших моментов, оказывали прессинг, играли на победу. Однако удаление в первом периоде, которое реализовал соперник, несколько сломало наши планы. Но мы старались играть до конца. Имели возможность победить как в основное время, так и в овертайме. Но получилось то, что получилось. На табло не показывали результатов, диктор не объявлял. И тренеры ни в перерывах, ни во время игры нам не говорили. Мы боролись за победу независимо от того, как складывались матчи в других городах. Необходимо было отталкиваться от своей игры, а не смотреть на результаты других.По свежим следам дать резюме всему сезону будет некорректно. Нам осталось провести ещё одну игру, и в матче с рижским «Динамо» нужно постараться завершить сезон на мажорной ноте, подсластить горькую пилюлю. Какое настроение может быть, когда задача не выполнена? Задача не выполнена – значит, сезон для нас неудачный», – сказал хоккеист.