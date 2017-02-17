Кубок Гагарина будет выставлен на финале «Золотой шайбы» в Москве

18 февраля на ледовой площадке дворца спорта «Янтарь» состоится закрытие детского хоккейного сезона среди дворовых команд Москвы. Юные хоккеисты города поборются за призы старейшего клуба «Золотая шайба», основателем которого является прославленный Анатолий Тарасов.У всех участников и гостей спортивного праздника будет уникальная возможность увидеть и сделать памятную фотографию с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги – кубком Гагарина.Финальные соревнования стартуют в 12:00 мск: противостояние средней возрастной группы (12-13 лет) начнётся с символического вбрасывания почётных гостей турнира — олимпийских чемпионов и чемпионов мира Сергея Бабина и Сергея Светлова. В 13:30 мск состоится аналогичный матч с участием младшей группы (10-11 лет). Обе игры пройдут в формате: три периода по 10 минут с перерывами.С немного изменённым форматом, три периода по 12 минут с перерывами, пройдут два оставшихся поединка: среди игроков старшей группы (14-15 лет) и среди юниоров (16-17 лет). Для последних КХЛ организует один из самых сложных и интересных конкурсов с Матча звёзд, недавно проходившего в Уфе, – конкурс BELIKEPRO, состоящий из нескольких этапов, а его победитель получит памятный трофей от КХЛ. Ценными призами также будут отмечены лучшие игроки турнира и лучшие хоккеисты в своём амплуа в каждой из возрастных категорий.