Масальскис: самолёт «Лады» соскользнул с полосы, что-то снёс и остановился

Вратарь «Лады»прокомментировал происшествие в аэропорту Риги, когда самолёт с командой выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.«Испугаться не успели, всё произошло очень быстро. Соскользнули с полосы, чуть-чуть проехались по траве, что-то снесли и остановились. Потом пилот попросил оставаться на местах. Сейчас нас везут в гостиницу, где будем ждать другого самолёта, так как у нас запланировала игра в Уфе», — рассказал Масальскис в эфире радио Baltcom.