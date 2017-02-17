Самолёт с командой «Лада» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Риге

Самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа», на борту которого находились хоккеисты «Лады», выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Риги.Никто из 40 пассажиров и семерых членов экипажа самолёта Boeing 737 не пострадал. ВПП аэропорта Риги временно закрыта для проверки технического состояния после происшествия. Пока взлётно-посадочная полоса закрыта, аэропорт Риги не принимает и не отправляет рейсы.Рейсом «ВИМ-Авиа» хоккеисты «Лады» должны были отправиться из столицы Латвии, где они встречались с рижским «Динамо», в Уфу.