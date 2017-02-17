Бэбкок: Кадри хочет выиграть «Селке Трофи», и я сделаю всё, чтобы помочь ему

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»рассказал о потенциале нападающего, а также отметил, что приложит все усилия, чтобы помочь ему выиграть приз лучшему форварду лиги оборонительного плана — «Селке Трофи».«Я думаю, Наз только начинает раскрываться. Он может играть намного лучше, чем сейчас. Он будет серьёзно прогрессировать, начнёт доминировать на точке вбрасывания и лучше действовать, не владея шайбой. Это поможет ему улучшить свою результативность. Перед этим сезоном он очень усердно работал над собой и будет работать этим летом. У него огромный потенциал для роста. Я впечатлён его игрой. Против него сложно играть, он каждый день работает, чтобы расти как профессионал, и он является важной частью нашей команды.Когда мы впервые завели с ним разговор о „Селке“, я спросил его: „Ты и правда хочешь выиграть этот приз?“ Он ответил, что очень хочет однажды это сделать. Я ему сказал, что в таком случае нам предстоит много работы. Он хочет его выиграть, и я сделаю всё, чтобы помочь ему в этом», — цитирует Бэбкока Sportsnet.