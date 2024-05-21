Шипачёв: позвонили из «Ак Барса», сказали, что меня не видят в команде

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, что с большой долей вероятности покинет казанский клуб.

«У меня полной ясности пока нет. Неделю назад позвонили из «Ак Барса», сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб. У меня действующий контракт с «Ак Барсом», но приходит новый тренерский штаб, со своим мнением. В такой ситуации могут быть любые звонки. Надо к ним спокойно относиться, смотреть только вперёд и с позитивом.

Знаете, куда больше меня огорчил последний сезон «Ак Барса». Год назад мы остановились в одном матче от Кубка Гагарина, была большая надежда и где-то даже уверенность, что этот шаг мы сделаем этой весной. До сих пор переживаю, что что-то не получилось. Вылетать в начале марта и столько времени сидеть без хоккея — это не про «Ак Барс» и не про меня. Неприятно!» — сказал Шипачёв в интервью Russia-Hockey.ru.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.