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Андрей Назаров подвёл итог выступления сборной Казахстана на чемпионате мира

Андрей Назаров подвёл итог выступления сборной Казахстана на чемпионате мира
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Андрей Назаров оценил выступление казахстанской команды на чемпионате мира — 2024. Напомним, сборная сохранила прописку в элитном дивизионе первенства.

«Конечно, чемпионат мира без сборной России расстраивает, но даже в такой ситуации есть повод для радости и позитива. Благодаря в том числе усилиям игроков из КХЛ сборная Казахстана, с которой я долгое время успешно работал, осталась в элите чемпионата мира. Казахстан и Россия – близкие страны, у нас большая дружба и давнее уважение среди наших народов. Разумеется, мы все переживали за казахстанскую сборную. Считаю, что это большой успех, что наши казахстанские друзья остались в элите чемпионатов мира, они это, безусловно, заслужили», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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