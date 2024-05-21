Майоров высказался про обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014 между Россией и Финляндией

Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Борис Майоров прокомментировал слова финского журналиста Пекка Ялонена, который заявил, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.

«Я там был. Но матч сейчас не помню. Судьи помогали бы, если бы счёт был 3:2, 4:3, это я понимаю. А если мне память не изменяет, там счёт был 6:2. 5:2? Ну о какой помощи может идти речь? Я думаю, что это как раз в струю тому, что сейчас происходит если не во всём мире, то в Европе, которая ополчилась на Россию. И более дурацкого предположения я представить себе не могу. Чтобы помочь России при таком счёте, судьям самим нужно было забивать голы в ворота России. Чушь какая-то!» — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».

Напомним, кроме журналиста, высказался и главный тренер сборной Финляндии на тот момент Эркка Вестерлунд, который заявил, что также видел признаки нечестной игры. Сборная России в финальном матче турнира победила финскую команду со счётом 5:2. Финны набрали 28 минут штрафа, сборная России — 12.