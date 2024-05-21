Шипачёв: слова о том, что лидеры «Ак Барса» стали медленными, воспринимаются с юмором

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, как относится к разговорам в прессе о том, что лидеры казанского клуба стали «медленными и возрастными».

Не только у меня, но и у других ребят есть своё мнение по комментариям в прессе. Вся эти слова о том, что лидеры команды стали медленными и возрастными, воспринимаются с юмором. Саня Радулов всегда был в тройке самых скоростных в команде, всё в порядке с теми же ускорениями и у меня. Нелепые и, мне кажется, непрофессиональные отговорки.

Кстати, тут самый актуальный пример — Никита Гусев. Он — не самый большой фанат скоростного катания, как и Владимир Ткачёв с Николаем Голдобиным. Они прекрасно знают и доказывают, что самая быстрая в хоккее — шайба. Поэтому берут первые места среди бомбардиров за счёт понимания игры, техники, опыта. Так делают все мастера и лидеры», — сказал Шипачёв в интервью Russia-Hockey.ru.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.