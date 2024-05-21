Экс-голкипер «Сибири» Сятери: в России вообще не умеют работать на перспективу

Бывший вратарь «Сибири» Харри Сятери раскритиковал подход к работе в России и рассказал о плохом уровне гостиниц в некоторых городах страны.

«В России руководители клубов довольно влиятельные господа. В клубах тогда было «ветрено». Там вообще не умеют работать на перспективу. Мы просто жили одним днём. Если сегодня что-то не получалось, то завтра всё было бы совсем по-другому. К счастью, я оказался в положении, когда меняли не меня, а моих партнёров по команде.

Сегодня я зарабатываю в Швейцарии лишь треть или максимум половину того, что зарабатывал в России. Однако было несколько городов, где нельзя было найти даже приличную гостиницу. В Нижнекамске в старом жилом доме работала гостиница. Она, наверное, была 1950-х годов. Еда тоже была немного странной. Там были нормальные макароны и курица, но то, как это выглядело…

В статистке иногда отсутствовали мои сейвы. Порой меня это раздражало. Парень, который писал на бумаге, просто пропускал их.

В то же время в КХЛ было ощущение профессионализма, когда на каждую выездную игру мы отправлялись на чартерном самолёте. Обо всём заботились, и мы останавливались в замечательных отелях, какие только были в городе», — приводит слова Сятери финское издание Iltalehti.