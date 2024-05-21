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Защитник «Локомотива» Бычков перейдёт в «Спартак» в обмен на денежную компенсацию

Защитник «Локомотива» Бычков перейдёт в «Спартак» в обмен на денежную компенсацию
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Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Локомотива» Роман Бычков перейдёт в «Спартак» в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне игрок обороны за ярославский клуб провёл 10 матчей без набранных очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Бычков выступал за «Амур» и «Локомотив». В 49 матчах КХЛ Роман отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+7».

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4. «Спартак» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина — 2024 после того, как проиграл «Магнитке» в четвертьфинальной серии со счётом 2-4.

Самый быстрый гол в истории КХЛ

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