Прайс: замена тренера всех разбудила в «Монреале», чувство, будто начался сезон

Голкипер «Монреаль Канадиенс»поделился впечатлениями после первой тренировки под руководством нового главного тренера«У хоккеистов чувство, что как будто бы начался новый сезон. В последних матчах мы играли без нужного энтузиазма, и замена тренера всех разбудила. Сегодня на тренировке было много энергии, это отличная новость.Террьен потерял контакт с игроками? В какой-то степени да, в последнее время нам не хватало уверенности в себе», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.