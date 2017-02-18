Бадюков: «Салават Юлаев» в любом случае будет выглядеть аутсайдером в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о попадании «Сибири» в восьмёрку. Также эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в плей-офф.«По той игре, которую показывает «Сибирь», думаю, они уже не попадают в плей-офф. Единственный их шанс, если «Куньлунь» или «Адмирал» проиграют. Что касается «Куньлуня» – всё возможно, потому что они играют с московским «Динамо», которое ведёт отчаянную борьбу за третье место с «Локомотивом». Так что «Динамо» будет играть на победу. «Адмирал» всё-таки должен победить подмосковный «Витязь», потому что противник уже выполнил свою установку – попал в плей-офф, а дальше идёт подготовка к решающим встречам. «Адмирал» приложит все усилия, чтобы выиграть и набрать нужное им очко или два.Тем не менее, опять же, всё зависит от «Сибири», если они хотя бы одно очко не доберут, то предоставленные им шансы исчезнут. Хоть они и потеряли очки с «Югрой», всё равно надо играть более стабильно. Та игра, которую последнее время демонстрируют новосибирцы, не позволяет им выйти в плей-офф, потому что получается, что всё зависит от других команд. К тому же, судя по тому, как играет в последнее время «Автомобилист», на каком кураже, думаю, Владимир Васильевич Крикунов ни в коем случае не даст сыграть «Сибири» легко. Всё-таки это серьёзный соперник.«Салават Юлаев» остался в восьмёрке лишь благодаря одному матчу, после длительной серии поражений. Для того чтобы выиграть серию плей-офф, нужно выигрывать несколько матчей. Хватит ли «Салавата» на такую длительную серию? Наверно, вряд ли. Нужна глубина состава, а с этим проблемы пока. В какую бы пару они не попали, команда в любом случае будет выглядеть аутсайдером, потому что нет лидеров, нет Умарка, Хартикайнена. Для всего башкирского хоккея, вообще, это минимальная задача на сезон, и если бы они не попали, то это была бы просто катастрофа. Всегда стоит задача выхода в финал конференции, но в этом сезоне «Салавату Юлаеву» будет тяжеловато», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.