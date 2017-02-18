Для участия в КХЛ «Медвешчак» на 80 % должен финансироваться компаниями Хорватии

Член правления КХЛпрокомментировал ситуацию с долгами в «Медвешчаке», а также рассказал, при каком условии хорватский клуб в следующем сезоне сыграет в КХЛ.««Медвешчак» же не просто так расстаётся с игроками, они это делают, чтобы закрыть все долги. Будет ли команда играть в следующем сезоне в КХЛ? Это зависит от того, найдут ли хорваты спонсоров, потому что участие российского капитала было минимальным. Здесь нечего скрывать, всего два миллиона евро в рамках совместного проекта, это не пожертвование, а совместный бизнес. Никакой утечки капитала из России не было. В ближайшее время всё должно проясниться.Будут ли в дальнейшем российские предприниматели сотрудничать с «Медвешчаком»? Для этого должно быть основное финансирование предоставлено с хорватской стороны. Если это будет, тогда можно вести разговор. 80 % должно быть закрыто хорватской стороной», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.