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175 лет назад 2016
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«Медвешчак»: распродажи игроков можно было избежать, появись спонсор

16 февраля 2017, четверг. 16:09. Хоккей
Президент хорватского «Медвешчака» Дамир Гоянович прокомментировал сезон команды, по итогам которого клуб не вышел в плей-офф.

«Я доволен сезоном, если принять во внимание условия, в которых нам пришлось его провести. Когда не появился дополнительный спонсор, а мы ожидали, что он появится, стало ясно, что у нас нет денег и усилить команду для выступления в плей-офф будет невозможно. Причиной распродажи игроков стали деньги. Спонсор, которого мы ожидали, не появился из-за экономического кризиса и санкций между Хорватией и Россией. Некоторые игроки добровольно ушли из клуба, чтобы продлить себе сезон. Это их право было предусмотрено в контрактах. Некоторых игроков мы продали, чтобы вовремя закрыть их контракты и стабилизировать финансовое положение клуба.

Российский посол всегда оказывал нам огромную поддержку и был нашим большим другом. Он по-настоящему продвигает КХЛ, российский хоккей и Россию. Разговор с ним, как и всегда, был очень приятным. Наше участие в КХЛ зависит исключительно от лиги и спонсоров.

Четыре года в КХЛ — это отличный опыт! Мы очень рады, что у нашего клуба из Хорватии был шанс стать частью великой КХЛ. КХЛ – замечательная лига с отличными клубами и игроками. Мы всегда будем помнить о нашем участии в КХЛ», — сказал Гоянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Медвешчак
Новости. Хоккей
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