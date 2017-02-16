«Медвешчак»: распродажи игроков можно было избежать, появись спонсор

Президент хорватского «Медвешчака»прокомментировал сезон команды, по итогам которого клуб не вышел в плей-офф.«Я доволен сезоном, если принять во внимание условия, в которых нам пришлось его провести. Когда не появился дополнительный спонсор, а мы ожидали, что он появится, стало ясно, что у нас нет денег и усилить команду для выступления в плей-офф будет невозможно. Причиной распродажи игроков стали деньги. Спонсор, которого мы ожидали, не появился из-за экономического кризиса и санкций между Хорватией и Россией. Некоторые игроки добровольно ушли из клуба, чтобы продлить себе сезон. Это их право было предусмотрено в контрактах. Некоторых игроков мы продали, чтобы вовремя закрыть их контракты и стабилизировать финансовое положение клуба.Российский посол всегда оказывал нам огромную поддержку и был нашим большим другом. Он по-настоящему продвигает КХЛ, российский хоккей и Россию. Разговор с ним, как и всегда, был очень приятным. Наше участие в КХЛ зависит исключительно от лиги и спонсоров.Четыре года в КХЛ — это отличный опыт! Мы очень рады, что у нашего клуба из Хорватии был шанс стать частью великой КХЛ. КХЛ – замечательная лига с отличными клубами и игроками. Мы всегда будем помнить о нашем участии в КХЛ», — сказал Гоянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.