Россия впервые приняла участие в Международном женском матче

Сегодня, 18 февраля, в Красноярске, в рамках проекта ИИХФ, сыграли команды Женской хоккейной лиги — «Бирюса», завоевавшая бронзу прошлого сезона, и «Торнадо» — действующий чемпион, информирует пресс-служба ЖХЛНапомним, что цель Всемирного женского матча состоит в том, чтобы проводить игру в хронологическом порядке с востока на запад непрерывно, насколько это возможно. В течение 45 часов матч «веером» прокатится по 39 странам Мира, взяв старт в Новой Зеландии. Закончится международный праздник женского хоккея в Канаде. Команды будут условно поделены на «Белых» и «Синих», а итоговый результат составит суммарный счёт всех проведённых матчей в рамках мероприятия.Россия в этот день вступила в масштабный матч, седьмой по счёту. За команду «Синих» сыграла «Бирюса», а за «Белых» – «Торнадо».Игра вызвала большой ажиотаж среди зрителей, ведь в этом матче можно было увидеть практически весь состав женской студенческой сборной России, которая совсем недавно завоевала золото Всемирной Зимней Универсиады в Казахстане. Поединок «Бирюсы» и «Торнадо» транслировался на международном Олимпийском канале.