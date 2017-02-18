Ковальчук: у СКА была задача выиграть «регулярку», но «Спартак» не позволил

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над нижегородским «Торпедо» (4:2) и подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ для петербургской команды.«Более-менее ровно прошли сезон, обидное поражение от «Спартака» дома не дало нам выиграть «регулярку», хотя у нас была такая задача. Но ничего страшного. У нас вся команда провела хороший чемпионат, не стал бы выделять себя. За матчем ЦСКА — «Спартак» не следил, даже счёта не знал.В «Витязе» многих ребят знаю, команда у них сильная. Обыгрывали всех подряд в конце чемпионата, ту же «Магнитку». Мы много работали, чтобы подойти на пике форме к плей-офф. Силы есть, осталось исполнить всё, что задумали. Ждём ли финала Запада с ЦСКА? И нам, и им надо сначала туда попасть. Вы же видите, какие сильные команды вышли в плей-офф», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.