Казаков: в нашей паре с «Авангардом» победит тот, у кого сильнее характер

Нападающий «Адмирала»подвёл итоги матча с «Витязем» (3:1), а также рассказал об ожиданиях от серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».«Сегодня мы максимально настроились, нам нужна была только победа. Не знали ещё, как „Сибирь“ сыграет. Когда узнали результат их матча, в плане психологии нас немного отпустило. Настраивались на серьёзную игру, поэтому после этого наш настрой никуда не делся. У нас была хорошая ситуация, мы ни от кого не зависели, это был наш матч.Принципиальны ли для меня матчи с „Авангардом“? Для нашей команды все матчи в последнее время принципиальные, мы боролись за плей-офф. Будем стараться играть, во Владивостоке неплохо с Омском играли, но в третьем периоде нам не повезло и мы уступили. Зато на их площадке нам удалось победить. Будем играть и делать то, что делаем весь сезон. Шансы? Это плей-офф, здесь характер выходит на первые роли. Кто будет сильнее характером, тот и победит», — передаёт слова Казакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.