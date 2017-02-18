Игроки и тренеры ЦСКА встретились с болельщиками в преддверии плей-офф

Игроки и тренеры ЦСКА встретились с болельщиками Фото: cska-hockey.ru

По окончании матча с «Торпедо» игроки и тренеры ЦСКА встретились с представителями «армейского» фан-движения. Болельщики поблагодарили команду за выступление в регулярном чемпионате и пожелали ей удачи в плей-офф. Капитан ЦСКАв ответном слове выразил от лица команды слова благодарности болельщикам за поддержку как на домашних, так и гостевых матчах.«Спасибо вам за то, что поддерживаете нас, где бы мы ни играли. Мы всегда видим и слышим вас, и ваша преданность ЦСКА помогает нам побеждать», — цитирует Денисова пресс-служба клуба.ЦСКА третий год подряд выиграл Кубок Континента имени В.В. Тихонова и в первом раунде плей-офф встретится с «Йокеритом».