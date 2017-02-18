Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»

Уже на второй минуте матча Владимир Тарасенко открыл счёт, однако удержать преимущество «Сент-Луис» не смог. Николя Баптист восстановил равенство, а во втором периоде Эвандер Кейн вывел хозяев вперёд. На последней минуте игрового отрезка Райан О'Райлли реализовал двойное численное преимущество. В концовке третьего периода Скотт Апшолл убежал в контратаку в меньшинстве и сократил отставание до минимума, но большего гости добиться не смогли.
Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду почти 11 минут и заработал показатель полезности "-1". Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов сыграл более 18 минут, отметился одним броском по воротам и заработал показатель полезности "-1".
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Видео гола Тарасенко также можно посмотреть здесь.