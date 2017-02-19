Сорокин: никто не думает ни о каком «проклятии», мы же не в детском саду

Вратарь ЦСКАпрокомментировал победу команды в регулярном чемпионате КХЛ, третью кряду.«Получилось, что в первом периоде забили пять голов и дальше играли от обороны. Ребята молодцы, бились и старались весь сезон, все с характером. Победа в «регулярке» – большое достижение, было непросто всё это сделать. Но, естественно, вся команда знает: главное ещё впереди. Никто не думает ни о каком «проклятии», мы же не в детском саду. Бог даст, пройдём до самого конца.Работа идёт, исправляем ошибки, анализируем. В плей-офф каждый соперник даст бой, без разницы на кого ты попадаешь. А то, что мы проиграли «Йокериту» в чемпионате, – это было в чемпионате, сейчас уже совсем другой турнир. Даже не знаю, кто там лидер. Финны – организованная команда с хорошим подбором игроков во всех линиях. Будем готовиться», – цитирует игрока «Р-Спорт».