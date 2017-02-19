Дебур: в моём представлении, Бёрнс – лучший игрок НХЛ

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур оценил игру защитника калифорнийской команды Брента Бёрнса. Хоккеист сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризона Койотс» (4:1). В 59 матчах текущего чемпионата защитник набрал 63 (27+36) очка при показателе полезности «+22».«Бёрнс проводит сезон как самый ценный игрок. Он настолько хорош и подтверждает это каждый вечер. Я не знаю, что ещё сказать. В моём представлении, это лучший игрок лиги. Мы рады, что он в нашей команде», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.