Сеничев: противостояния с «Барысом» все в Челябинске ждут с воодушевлением

Директор «Трактора»поделился мнением о предстоящем первом раунде плей-офф, в котором челябинской команде предстоит сразиться с «Барысом».«Противостояния с «Барысом» все в клубе и Челябинске ждут с большим воодушевлением. Это серьёзный соперник, обладающий опытными легионерами. Но мы верим в свои силы, в хоккеистов и Анвара Гатиятулина. «Трактор» уже играл с «Барысом» в Кубке Гагарина четыре года назад. Тогда эта серия стала украшением первого раунда.Уверен, на этот раз мы сделаем ещё более интересную историю. Наши цели в Кубке Гагарина – показать искренний хоккей, собрать аншлаги на всех домашних играх, побеждать в каждом матче», – цитирует Сеничева «Р-Спорт».