Анисимов: как клубы скажут, так судейский департамент и будет действовать

Накануне плей-офф главный арбитр КХЛпровёл рабочее совещание с главными тренерами клубов КХЛ. Особый акцент был сделан на разборе спорных моментов, возникавших по ходу регулярного чемпионата.«Тренеры задали свои вопросы, получили ответы. Да, совещание прошло не без споров, не без общения, но в конструктивной форме, и это хорошо. Если бы со стороны департамента судейства был монолог и не было вопросов и спорных ситуаций, встреча прошла бы гораздо хуже. Я ещё раз обратил внимание всех представителей клубов на то, чтобы они высказывали свои предложения. Мы их рассмотрим, потому что работаем исключительно для клубов — как клубы скажут, так мы и будем действовать.Не должно быть такого, чтобы главный арбитр и департамент судейства говорили: «Мы тут подумали, и вот правила». Это клубы должны говорить, как мы будем играть. Наши правила написаны на основе правил ИИХФ, хотя и несколько отличаются от них. И я ещё раз призываю и руководителей клубов, и главных тренеров обращаться, обращать внимание на определённые моменты, предлагать своё видение.Пользуясь случаем, хочется пожелать всем участникам плей-офф честной конкурентной борьбы. Главные звёзды у нас – только игроки, ради которых приходят зрители. Всем удачи, в том числе нашему судейскому департаменту. Я считаю, что мы на правильном пути, маленькими шажками идём вперёд, и уверен: всё будет хорошо. Судьи прекрасно знают, какие требования предъявляются к ним в нашей современной лиге», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.