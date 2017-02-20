«Филадельфия» победила «Ванкувер», Проворов набрал 1 очко

«Филадельфия Флайерз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.В составе «Флайерз» отличились Уэйн Симмондс (6-я минута), Якуб Ворачек (22) и Брэйден Шенн (23). За «Кэнакс» шайбы забросили Маркус Гранлунд (24) и Янник Хансен (33).Российский защитник «Филадельфии»отметился результативной передачей. Нападающий Роман Любимов провёл на льду 5 минут. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 14 минут.