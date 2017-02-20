П. Кейн: всегда приятно забивать в родном Баффало

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:1), в котором он забил свой 20-й гол в сезоне.«Всегда приятно забивать в родном городе. В первом и втором периодах в таких матчах не всегда получается просто играть в хоккей, хочется показать что-то особенное. Так или иначе, было здорово, что получилось забить. Очень важно, что у нас сейчас отличаются все звенья. Это наша лучшая игра. В таких условиях снижается нагрузка на игроков, мы не так сильно заботимся о персональных противостояниях и других моментах», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.