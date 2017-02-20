В «Вашингтоне» рассчитывали на большее, чем одно очко за две игры

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).«Тяжеловато было. Вторая игра подряд после выходных. Оба раза первые периоды плохие получились. Не могли войти в игру. У нас вратари спасали, дали шансы. Из-за этого мы наращивали темп, добавляли, начинали лучше играть. Но надо начинать сразу с первого периода и не оставлять вратарей на «расстрел».Одно очко за две игры — это не то, что мы хотели. Но в следующей встрече постараемся играть с самого начала, находить нашу игру, которую показывали до отпуска. Второй и третий период мы провели очень хорошо. Перебросали соперника, атаковали, были шансы выиграть. Провалов, как в первом периоде, не было. Просто чуть не хватило», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.