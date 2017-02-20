Каменский: работу Квартальнова в ЦСКА видно невооружённым глазом

Олимпийский чемпионподелился мнением о победе ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Также он оценил работу Дмитрия Квартальнова в качестве главного тренера московской команды.«Выиграть регулярный чемпионат очень престижно, тем более это случилось в третий раз подряд. Это говорит о классе ЦСКА, который из сезона в сезон показывает хоккей очень высокого уровня. Я хотел бы поздравить «армейцев» с этой победой. Впереди розыгрыш Кубка Гагарина, и это самое главное. Успех ЦСКА зависит абсолютно от всех компонентов: работы руководства, тренерского штаба, игроков. Они все единое целое, только так можно побеждать.Я вырос с Дмитрием Квартальновым в Воскресенске, знаю этого человека. Он очень любит выигрывать, он всегда к этому стремится. Работу Квартальнова видно невооружённым глазом. У ЦСКА есть дисциплина, прекрасная организация игры, а также существует большое желание побеждать. Это всё передаётся команде от тренера. Квартальнов – порядочный человек и требовательный наставник. Команда бьётся за своего тренера, в коллективе отличный микроклимат. Ещё могу отметить, что Квартальнов зачастую правильно выбирает тактику, у него работающая система, он отлично использует лучшие качества игроков. Я знаю, что Дмитрий работает 24 часа в сутки, он всегда думает о своей команде и об игре. Это большой труд.Такие игроки, как Радулов, важны не только для ЦСКА, но и для всей КХЛ. Это большой мастер. Авторитет любой команды и любой лиги поднимается, когда в них есть хоккеист такого уровня. Но ЦСКА вновь сумел победить и без игрока мирового класса – Радулова. Это подтверждает тот факт, что тренерский штаб «армейцев» проводит очень большую работу, которую можно признать успешной. Кроме того, хоккеисты ЦСКА доказали, что всегда в хоккее побеждает команда, а не один игрок», — цитирует Каменского официальный сайт КХЛ.