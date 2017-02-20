«Адмирал» не входит в число клубов, которые может возглавить Скабелка

Как стало известно «Чемпионату», в качестве возможного продолжения карьерыне рассматривается «Адмирал». Вопреки информации, появившейся в СМИ, вариант, при котором белорусский специалист возглавит клуб из Владивостока, исключён. «Адмирал», 22 февраля стартующий в плей-офф серией с «Авангардом», возглавляет другой белорусский специалист Александр Андриевский. Как сообщает источник, близкий к клубу, руководство «Адмирала» не рассматривает возможность смены тренера.Сегодня «Сибирь» подтвердила расторжение контракта с главным тренером по обоюдному согласию. По информации «Чемпионата», на данный момент в Андрее Скабелке заинтересованы три клуба, закончившие минувший регулярный чемпионат в зоне плей-офф.