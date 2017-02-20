Яшин: хотелось бы, чтобы у нас было больше хороших стадионов

Чемпион мира-1993, известный в прошлом нападающийподелился впечатлениями от матча ветеранов «Филадельфия Флайерз», который прошёл на ГУМ-катке на Красной площади.«Мы уже провели несколько выставочных игр. Везде была классная обстановка. Я думаю, что здесь, на Красной площади, самый крутой каток в мире. «Филадельфия», когда там играл Линдрос, была сильной командой. Надо сконцентрироваться на том, что наши и энхаэловские ветераны играли, больше общаться друг с другом, и тогда всё получится.Мои ожидания перед плей-офф? Мне в общем интересен хоккей. Я был на последней игре СКА с «Торпедо», на «Витязе», на ЦСКА. Мне нравится наш хоккей. Хотелось бы, чтобы было больше хороших стадионов, чтоб было приятно туда ходить. Что происходит в Питере в плане ажиотажа — это потрясающе. Мы играли там пару дней назад, и 11 тысяч пришли на игру ветеранов — это здорово», — передаёт слова Яшина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.