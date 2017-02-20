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175 лет назад 2016
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Гросс: результат «Автомобилиста» неудовлетворительный, Крикунов продолжит работу

20 февраля 2017, понедельник. 14:42. Хоккей
Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс подвёл итоги сезона для команды из Екатеринбурга, а также заявил, что Владимир Крикунов продолжит работу на посту главного тренера клуба. Уральская команда заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 79 очков в 60 матчах.

«Выступление «Автомобилиста» в целом оценим как неудовлетворительное. Люди старались, сколько могли, столько сделали, всё выжали. Будем работать дальше и двигаться в правильном направлении. Результат, конечно, никого не удовлетворил. Но это спорт — есть победы, есть поражения.

С чем связан такой результат? Это наши внутренние дела, не хотел бы распространяться.

Тренером остаётся Крикунов, мы ещё два месяца назад объявили, что он подписал контракт на следующий сезон», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Владимир Крикунов Олег Гросс
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20 февраля 2017, понедельник
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