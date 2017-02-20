Стали известны все пары плей-офф ВХЛ

19 февраля прошли заключительные матчи регулярного чемпионата ВХЛ, по итогам которого определились все пары плей-офф. 16 команд распределены по парам согласно местам в турнирной таблице.
1/8 финала:
«Торпедо» (1) — «Ижсталь» (16)
«СКА-Нева» (2) — ХК «Рязань» (15)
«Сарыарка» (3) — «Звезда» (14)
«Спутник» (4) — «Ермак» (13)
«Торос» (5) — «Динамо» СПб (12)
«Динамо» Бшх (6) — «Нефтяник» (11)
ТХК (7) — «Рубин» (10)
«Зауралье» (8) — «Сокол» (9)
Серии в каждом раунде проводятся до четырёх побед. «Торпедо» — «Ижсталь», «Сарыарка» — «Звезда», «Торос» — «Динамо» Спб и ТХК -«Рубин» начнут плей-офф 24 февраля, «СКА-Нева» — «Рязань», «Спутник» — «Ермак», «Динамо» Бшх — «Нефтяник» и «Зауралье» — «Сокол» проведут первые встречи 25 февраля.