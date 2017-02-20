Лайне, Кадри и Макдэвид — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.1., нападающий «Виннипег Джетс». Стал лучшим снайпером и бомбардиром недели, набрав 8 (5+3) очков. В матче с «Даллас Старз» Лайне оформил третий хет-трик в карьере. Молодой финн стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось сделать три хет-трика до 19 лет.2., нападающий «Торонто Мэйпл Лифс». Набрал 6 (4+2) очков в четырёх матчах и помог своей команде одержать две победы.3., нападающий «Эдмонтон Ойлерз». Набрал 6 (2+4) результативных баллов и помог команде одержать три победы в трёх играх.