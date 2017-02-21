«Оттава» вызвала нападающих Бэйли и Маккормика из АХЛ

«Оттава Сенаторз» вызвал из фарм-клуба двух форвардов –. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Это связано с тем, что сразу четверо игроков основы – Бобби Райан, Марк Стоун, Майк Хоффман и Томми Уинджелс – получили травмы.25-летний Бэйли сыграл в текущем сезоне НХЛ 5 матчей. В Американской хоккейной лиге он провёл 44 матча и набрал 23 (14+9) очка.24-летний Маккормик также провёл за «Оттаву» 5 матчей, а за «Бинхэмтон» – 46, в которых набрал 26 (10+16) очков.