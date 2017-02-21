Пильстрём: у нас больше шансов против ЦСКА, чем у «Слована» в прошлом сезоне

Форвард «Йокерита»поделился ожиданиями от серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА, за который выступал в прошлом сезоне. 21 февраля берёт старт розыгрыша кубка Гагарина четырьмя матчами в Западной конференции.«В прошлом году первый раунд получился для ЦСКА довольно трудным, были напряжённые матчи. Сейчас на них вновь будет оказываться большое давление. Я считаю, что мы лучше прошлогоднего «Слована». У нас больше шансов против ЦСКА», – передаёт слова нападающего официальный сайт финского клуба.