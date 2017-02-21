Отказ Буре от гражданства США может быть связан с желанием заняться политикой

Прославленный хоккеист, отказавшийся от гражданства США, не исключил, что может заняться политикой.«Всё может быть, пока ничего конкретного не могу сказать», — цитирует Буре Национальная служба новостей.Буре не стал отрицать, что подобные предложения ему уже поступили. Ранее была обнародована информацию из отчёта Минфина США о том, что 45-летний хоккеист Павел Буре решил отказаться от американского гражданства. Хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге на протяжении 10 лет.