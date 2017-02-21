Фетисов: может, Павел Буре хочет стать каким-то большим начальником

Двукратный олимпийский чемпион, сенатор от Приморьяпрокомментировал решение Павла Буре отказаться от гражданства США.«Я слышал об этом, но мотивы мне не известны. В личных беседах мы не затрагивали данную тему. Этот отказ означает то, что он гражданин Российской Федерации. Мне не кажется такой поступок странным, но нужно спросить у Павла, почему он так решил.Может, это связано с ситуацией, которая сейчас сложилась. А может, он хочет стать каким-то большим начальником. Хочу пожелать удачи Павлу Владимировичу», – цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».