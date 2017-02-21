Попов: 3 поражения от «Салавата» в «регулярке» никак не скажутся на плей-офф

Форвард «Ак Барса» Андрей Попов поделился мыслями о серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».
«Мы готовимся. Надеюсь, находимся в оптимальной форме. Первые матчи покажут, насколько мы готовы физически. Думаю, всё будет нормально.
Лёгких соперников в плей-офф не бывает. Все команды сильные, хорошие. На любого соперника нужно серьёзно настраиваться и готовиться.
То, что мы три раза проиграли «Салавату» в «регулярке», никак не будет сказываться. Это плей-офф. Будет совсем другая игра», – цитирует игрока «Татар-информ»