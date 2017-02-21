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СКА и «Витязь» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

21 февраля 2017, вторник. 18:38. Хоккей
Петербургский СКА и подольский «Витязь» назвали составы на первый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков – Прохоркин — Барабанов;
Хохлачёв — Коскиранта — Каблуков.

«Витязь»:
Сятери (Сапрыкин);
Головков – Семёнов, Макеев – Никулин – Афиногенов;
Катичев – Ержабек, Копейкин – Аалтонен – Кемпе;
Лукин – Гимаев, Выглазов – Горак — Чернов;
Воронков, Джиошвили, Панков – Яценко – Швец-Роговой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Витязь».

Веришь, что Афиногенов и Ержабек помогут «Витязю» одолеть СКА? Возьми их в свою команду в фэнтези-турнире!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК СКА
Новости. Хоккей
21 февраля 2017, вторник
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