СКА и «Витязь» назвали составы на первый матч серии в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и подольский «Витязь» назвали составы на первый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Зубарев, Широков – Прохоркин — Барабанов;
Хохлачёв — Коскиранта — Каблуков.
«Витязь»:
Сятери (Сапрыкин);
Головков – Семёнов, Макеев – Никулин – Афиногенов;
Катичев – Ержабек, Копейкин – Аалтонен – Кемпе;
Лукин – Гимаев, Выглазов – Горак — Чернов;
Воронков, Джиошвили, Панков – Яценко – Швец-Роговой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Витязь».
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