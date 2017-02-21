Хафизуллин: в сезоне «Витязь» так не играл, думали, они откатятся

Защитник СКАподелился впечатлениями от победы над подмосковным «Витязем» в первой игре плей-офф (3:1).«Большой процент брака в передачах? Первая игра, немного нервозно начали. „Витязь“ очень хорошо сегодня играл. Физически были готовы. Потом, может, мы немного „раскочегарились“. Думаем уже о второй игре. Стало ли легче после третьей шайбы? Да, потом уже уверенность появилась. В сезоне „Витязь“ так не играл. Тем более матч у них был на выезде. Думали, что они немного откатятся. А они побежали вперёд, прессинговали. Но потом мы большинство удачно забили. Счёт стал 3:1, пытались вперёд уже особо не подключаться. Пробовали сыграть в обороне строже. Как игралось против бывшей команды? Нормально. Я сам в Казани родился, я против Казани играл в плей-офф», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Луконин.