Цветков: Бирюков сыграл хорошо, но всё равно пропустил. Ерёменко сыграл лучше

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Западной конференции с «Торпедо», который закончился во втором овертайме со счётом 1:0.«Думаю, что вся серия будет такой, мало голов. До первой ошибки. Что случилось в концовке? Всё нормально. Был бы колющий – удалили бы. В плей-офф эмоции у всех зашкаливают, никто не хочет уступать. Бирюков молодец, сыграл хорошо, но всё равно пропустил. Наш вратарь сыграл лучше. Его же всё равно нагружали. Мы не использовали много моментов, половину игры «Торпедо» выглядело лучше, а потом мы перехватили инициативу и во второй части встречи сыграли лучше. В овертайме создали много 100-процентных моментов», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.