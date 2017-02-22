Чернышенко: главная проблема ЦСКА – это устаревший дворец

Президент КХЛпорассуждал на тему снижения показателя средней посещаемости матчей лиги по итогам регулярного чемпионата.«Нынешний сезон на втором месте по общему количеству зрителей, на аренах побывало 5 миллионов 328 тысяч. Третий сезон подряд лига стабильно собирает на трибунах более пяти миллионов зрителей. Средняя посещаемость в этом чемпионате третья за девять лет – 6124 зрителя. Некоторым клубам надо усиливать работу по привлечению болельщиков на трибуны. Есть команды, имеющие первоклассные арены, но посещаемость их пока не на должном уровне.Ситуация в ЦСКА не может не огорчать. У команды отличные спортивные результаты: три года подряд становится обладателем Кубка континента имени Виктора Тихонова, выходит в финал Кубка Гагарина. Главная проблема ЦСКА – это устаревший дворец. Клубу нужна новая арена, где болельщик сможет чувствовать себя комфортно с друзьями и семьёй», – цитирует функционера «Р-Спорт».