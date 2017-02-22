Кэссиди: работал с Хохлачёвым ещё в «Провиденс», он отлично выполнял работу

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз»порассуждал насчёт возможности возвращения в команду нападающего СКА Александра Хохлачёва. В 2011 году россиянин был задрафтован под общим 40-м номером «Бостоном», в системе которого находился с сезона-2012/13, главным образом в АХЛ.«Я работал с Хохлачёвым ещё в «Провиденс», он отлично выполнял свою работу. Алекс – старательный и талантливый игрок, с которым было приятно находиться в одном коллективе, он отлично проявлял себя. Его возвращение? Почему бы и нет, всё возможно. Думаю, что у «Бостона» сохранилась часть прав на Хохлачёва, но этот момент необходимо уточнить», — цитирует тренера ТАСС.