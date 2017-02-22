Купер: у «Тройняшек» сейчас идёт игра

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«У «Тройняшек» сейчас идёт игра. Приятно, что у нас была возможность несколько недель провести в одних сочетаниях, и сейчас ребята почувствовали ритм.Отменённый гол «Эдмонтона»? Не знаю точно, какой у нас результат по челленджам, но вроде бы немного не в нашу пользу. Там, как правило, всё было наглядно, здесь же действительно на тоненького. Мы всё ещё имели бы лидерство, если бы оказалось, что офсайда не было. Но когда гол не засчитали, я думаю, это повлияло на их энергию», – сказал Купер.